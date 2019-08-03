На территории села Шыхарх Тертерского района обнаружена противотанковая мина.

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана из службы «102» МВД поступила информация об обнаружении на территории села Шыхарх Тертерского района противотанковой мины.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство, на место обнаружения боеприпаса немедленно была отправлена особая группа быстрого реагирования и сотрудники Тертерского районного отделения полиции.

В целях безопасности местность была оцеплена сотрудниками полиции. Специалисты агентства и сотрудники Тертерского РОП осмотрели территорию, где обнаружили две учебные противотанковые мины ТМ-62М. Боеприпасы были доставлены для уничтожения на специальный полигон агентства. Дальнейшие поиски взрывоопасных устройств результатов не дали.

| 2019-08-03T19:28:11+00:00 3 августа 2019, 20:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss