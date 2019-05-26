На территории Азербайджана ожидаются ливневые дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 мая.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами есть вероятность дождя, пишет oxu.az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21°, днем 23-26° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 23-25° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Но ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и дождь. Местами есть вероятность ливня, града. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть временами и местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем — 26-31° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.