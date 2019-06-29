На Тенгизе произошли беспорядки

Ситуация на месторождении Тенгиз стабильная и находится под контролем органов внутренних дел, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает sputniknews.kz.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз.

Как стало известно не менее тысячи рабочих завода 3GI в Тенгизе устроили забастовку. Причиной послужила публикация ливийца Эли Дауда (Eli Daoud) в социальных сетях. На снимке он держит рацию, позади него стоит сотрудница-казашка и антенна рации оказывается на уровне губ девушки.

Рабочие посчитали снимок оскорбительным, вышли на забастовку и начали избивать арабских сотрудников.

С объектов строительства завода пришлось экстренно эвакуировать всех иностранцев. Некоторые автобусы толпа закидывала камнями.

Главный администратор по логистике компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР) Эли Дауд извинился за фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию среди работающих на Тенгизском месторождении казахстанцев и привела к забастовке и беспорядкам.