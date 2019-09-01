На США надвигается катастрофический ураган

Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей — пятой — категории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального центра США по слежению за ураганами. По последним данным, ураган располагается примерно в 360 километрах к востоку от города Уэст-Палм-Бич во Флориде.

Специалисты называют ураган катастрофическим, скорость ветра там достигает 257 километров в час. В эпицентре в ближайшее время могут оказаться острова Абако Багамского архипелага. После этого Дориан может отклониться на северо-восток и затронет юго-восточное побережье США. Предполагается, что «Дориан» достигнет Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября. «Ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди», — предупредили метеорологи.