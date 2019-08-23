На следующей неделе вступят в силу новые антироссийские санкции США

Второй пакет антироссийских санкций США в связи с «делом Скрипалей» вступит в силу с 26 августа.

Это следует из официального уведомления Госдепартамента, распространенного в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Этот документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры начнут действовать.

Речь идет о санкциях, о введении которых было объявлено в начале августа Белым домом и Госдепартаментом, а не о каких-либо дополнительных ограничениях сверх этого.

| 2019-08-23T17:25:33+00:00 23 августа 2019, 20:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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