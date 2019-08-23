На следующей неделе вступят в силу новые антироссийские санкции США

Второй пакет антироссийских санкций США в связи с «делом Скрипалей» вступит в силу с 26 августа.

Это следует из официального уведомления Госдепартамента, распространенного в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Этот документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры начнут действовать.

Речь идет о санкциях, о введении которых было объявлено в начале августа Белым домом и Госдепартаментом, а не о каких-либо дополнительных ограничениях сверх этого.