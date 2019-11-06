На следующей неделе начнутся открытые слушания в рамках расследования по импичменту

Комитет по разведке Палаты представителей на следующей неделе начнет серию открытых слушаний в рамках расследования по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа, заявил в среду глава комитета демократ Адам Шифф, сообщает Голос Америки.

Как сообщается в заявлении Шиффа, 13 ноября публичные показания даст глава посольства США в Украине и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, а 15 ноября – бывший посол США в Украине Мари Йованович. Шифф пообещал обнародовать дополнительные подробности о слушаниях в ближайшие дни.

| 2019-11-06T21:53:09+00:00 6 ноября 2019, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss