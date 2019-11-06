На следующей неделе начнутся открытые слушания в рамках расследования по импичменту

Комитет по разведке Палаты представителей на следующей неделе начнет серию открытых слушаний в рамках расследования по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа, заявил в среду глава комитета демократ Адам Шифф, сообщает Голос Америки.

Как сообщается в заявлении Шиффа, 13 ноября публичные показания даст глава посольства США в Украине и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, а 15 ноября – бывший посол США в Украине Мари Йованович. Шифф пообещал обнародовать дополнительные подробности о слушаниях в ближайшие дни.