На складах Минобороны Украины произошли шесть взрывов

Серия взрывов произошла в среду на территории арсенала Министерства обороны Украины в городе Калиновка Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Сегодня около 11:30 дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи Калиновки Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на указанный участок ранее для дальнейшей утилизации», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения сухой травы на площади около 2 га. По утверждению Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал, угроз для военнослужащих и гражданского населения нет.(ТАСС)

| 2019-09-11T15:16:17+00:00 11 сентября 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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