На складах Минобороны Украины произошли шесть взрывов

Серия взрывов произошла в среду на территории арсенала Министерства обороны Украины в городе Калиновка Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Сегодня около 11:30 дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи Калиновки Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на указанный участок ранее для дальнейшей утилизации», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения сухой травы на площади около 2 га. По утверждению Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал, угроз для военнослужащих и гражданского населения нет.(ТАСС)