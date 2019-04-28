На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо. Об этом сообщает News.ist.

По данным портала, запрет вступает в силу в понедельник, 29 апреля. Соответствующее решение было принято главой государства в целях обеспечения безопасности на фоне терактов, которые произошли на острове в апреле. Теперь гражданам запрещено использовать предметы гардероба, препятствующие установлению личности по лицу.

21 апреля на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи произошло восемь взрывов в отелях и католических церквях. Одно взрывное устройство находилось в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, погибли около 250–260 человек. Ответственность взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России). По подозрению в причастности к нападениям задержано более 100 человек.

26 апреля в восточной части острова прогремели три взрыва, погибли 17 человек. Ответственность вновь взяла на себя группировка ИГ (lenta.ru)