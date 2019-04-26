На Шри-Ланке задержали шесть подозреваемых в причастности к серии взрывов

Службы безопасности Шри-Ланки в ночь на пятницу задержали шесть человек по подозрению в причастности к серии террористических атак, которые были совершены в пасхальное воскресенье и унесли жизни порядка 250 человек, сообщает местное издание Ada Derana.
Согласно этим данным, задержания были произведены в трех различных районах страны, передает РИА Новости. Отмечается, что задержанные выдавали себя за бизнесменов. Ожидается, что уже в скором времени им будут предъявлены официальные объявления.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке превысило 70 человек.
Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
В серии воскресных атак, согласно последним данным, погибли 40 иностранных граждан. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.