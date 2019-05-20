На Шри-Ланке задержали 89 человек по подозрению в причастности к взрывам

Полиция Шри-Ланки задержала 89 человек по подозрению в причастности к серии резонансных взрывов, которые прогремели на острове в пасхальное воскресенье и унесли жизни порядка 250 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 80 задержанных. Полиция считает, что к терактам имеют непосредственное отношение три группировки: «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», «Джамаат аль-Миллату Ибрагим» и «Вилайя ас-Сейлани». На минувшей неделе президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена издал указ, официально запрещающий деятельность этих организаций в стране.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным Минздрава, жизни 250-260 человек. Среди погибших — 42 иностранца, россиян среди них нет. Как сообщил ранее исполняющий обязанности начальника полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители «пасхальных» взрывов задержаны либо уничтожены.

| 2019-05-20T15:22:17+00:00 20 мая 2019, 16:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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