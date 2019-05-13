На Шри-Ланке ввели комендантский час в Северо-Западной провинции

Власти Шри-Ланки ввели комендантский час с немедленным вступлением в силу в Северо-Западной провинции страны, сообщает телеканал News1st.
Представитель полиции Руван Гунасекара заявил, что комендантский час введен из-за напряженной ситуации в провинции. Мера будет в силе до дальнейших распоряжений, отмечает телеканал.
Портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства сообщил ранее, что на Шри-Ланке вновь временно заблокированы WhatsApp, Viber и Facebook. Ранее стало известно об обострении ситуации в городе Чилав в Северо-Западной провинции. Напряженная обстановка стала следствием реакции жителей на пост в соцсетях о разобщенности межу расами. Полиция задержала автора поста, а в городе был введен комендантский час до 6.00 понедельника. (РИА Новости)
| 2019-05-13T20:22:14+00:00 14 мая 2019, 00:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss