На Шри-Ланке восьмой взрыв, в списке погибших 187 человек

В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел новый взрыв, восьмой с начала дня, сообщает агентство Франс Пресс.
В стране введен комендантский час, социальные сети и мессенджеры временно заблокированы.
Утром бомбы взорвались в трех отелях и в трех католических церквях, где проходили пасхальные богослужения. Менее часа назад еще один взрыв произошел в районе столичного зоопарка.
На текущий момент в списке погибших 187 человек, пострадали от взрывов около 500, сообщают местные СМИ, передает korrespondent.net.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.