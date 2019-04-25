На Шри-Ланке предупредили о возможных терактах в мечетях

Власти Шри-Ланки призвали население быть готовым к возможным терактам в мечетях 26 апреля. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Sunday Times.

Сначала информация об угрозах распространилась в соцсетях, позже власти подтвердили ее.

Полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в пятизвездочных отелях и католических церквях. По последней информации, жертвами терактов стали 359 человек, пострадало более 500.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. По подозрению в причастности к ним задержано более 100 человек.

Власти заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.

| 2019-04-25T21:10:17+00:00 26 апреля 2019, 02:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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