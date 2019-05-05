На Шри-Ланке после серии терактов продлили каникулы для младшеклассников

Каникулы для школьников младших и средних классов в государственных школах Шри-Ланки, которые продлили после серии терактов в стране, продлятся до 13 мая, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на заявление департамента информации при правительстве страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что совет национальной безопасности принял решение продлить каникулы в учебных заведениях до 6 мая, «учитывая сложившуюся ситуацию с безопасностью в стране».

Согласно заявлению департамента, школьники младших классов приступят к учебе 13 мая, учащиеся 6 классов и старше вернуться в школы 6 мая.

21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.