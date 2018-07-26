На северо-западе Лондона горит историческое здание

Историческое здание горит в районе Хампстед на северо-западе Лондона, сообщила столичная пожарная служба.

«Пятнадцать пожарных машин и около 100 пожарных борются с огнем на пятом (последнем) этаже жилого дома на Инглвуд-Роуд», — говорится в Twitter пожарных.

Сигнал о пожаре был получен в 01.04 (03.04 мск), отмечается в заявлении. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Затем огонь перекинулся на крышу. На ранней стадии пожар был виден за много миль в разных районах Лондона. Из здания было эвакуировано 50 человек.

Газета Mirror пишет, что речь идет о фешенебельном жилом комплексе Welbeck Mansions – здании викторианской эпохи (вторая половина XIX века).

О жертвах и пострадавших в результате пожара не сообщается.

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