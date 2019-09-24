На северо-востоке Сирии Турция и США продолжают совместное патрулирование

ВС Турции и США приступили ко второму совместному наземному патрулированию в районах Сирии к востоку от Евфрата, сообщает Агентство Анадолу.

Патрулирование организовано в рамках шагов по формированию «зоны безопасности» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

С турецкой стороны сирийскую территорию патрулируют четыре бронетранспортера, которые пересекли границу в 15 км к востоку от города Акчале (провинция Шанлыурфа) и выдвинулись к расположению американского военного конвоя.

Турецкие и американские военные направятся в сторону сельских районов Таль-Абъяда.

Ранее ВС Турции и США провели шесть воздушных и одно наземное патрулирование сирийской территории. Первое совместное наземное патрулирование восьмого сентября длилось около трех часов.

Ранее Минобороны Турции сообщало, что договоренность по северу Сирии была достигнута по итогам переговоров с делегацией США, прошедших пятого-седьмого августа текущего года.

12 августа в районе Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа был создан Центр совместных операций Турции США по Сирии.

| 2019-09-24T13:50:12+00:00 24 сентября 2019, 14:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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