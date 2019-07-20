На севере Франции фанаты алжирской сборной свалили статую Шарля де Голля

Болельщики сборной Алжира в городе Эврё департамента Эр в Нормандии свалили статую генерала Шарля де Голля с основания в ходе празднования победы сборной на кубке Африканских наций, сообщили французские СМИ.
Ранее со ссылкой на газету Figaro и данные МВД сообщалось, что полиция задержала почти 200 человек по всей Франции из-за беспорядков во время празднования победы алжирской футбольной сборной в финале Кубка африканских наций, сообщает ria.ru.
Радиостанция France Bleu отмечает, что статуя французскому лидеру была открыта 18 июня на площади, которая носит его имя. После матча между командами Сенегала и Алжира в центр города устремились фанаты алжирской сборной и свалили статую французского президента в 1959-1969 годах с ее основания.