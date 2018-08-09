На Сардинии туриста оштрафовали за собранный в бутылку пляжный песок

Карабинеры на итальянском острове Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за кражу песка с одного из пляжей, сообщают местные издания.

Сорокалетний гражданин Италии, постоянно проживающий в Великобритании, собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную песком с пляжа на севере острова.

В прошлом году на Сардинии вывоз песка с пляжа приравняли к краже, за которую вводится штраф от 500 до 3 тысяч евро. Власти острова, а также организации по защите окружающей среды считают, что подобные традиции наносят вред экологии Сардинии, которая известна своими пляжами и чистотой прибрежной зоной. Как считается, ежегодно туристы привозят домой центнеры и даже тонны ценного песка.

 

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| 2018-08-09T08:40:02+00:00 9 августа 2018, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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