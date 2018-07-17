На саммите прикаспийских стран обсудят правовой статус Каспия, заявили в ГД России

Участники саммита прикаспийских стран обсудят вопросы укрепления безопасности государств, которые находятся вблизи с очагами нестабильности Ближнего Востока, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Политик напомнил, что в числе общих задач стран также находится развитие транспортного коридора Север-Юг, для чего необходима синхронизация таможенных процедур. «Уверен, что существенную часть саммита участники посвятят сотрудничеству в гуманитарной сфере, в области образования и культуры, а также расширения связей между регионами наших стран. Также для всех участников саммита остается важной задачей сформировать полный правовой статус Каспия. Это не только позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, но и будет способствовать укреплению международной безопасности», — заключил он.

«Помимо экономических вопросов и развития регионального сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, торговля и многих других, речь на саммите, безусловно, пойдет и о проблемах укрепления безопасности прикаспийских стран, которые находятся в непростом геополитическом регионе, вблизи с очагами нестабильности Ближнего Востока. Наше партнерство со всеми странами-участницами саммита развивается динамично, но мы выступаем за всестороннюю интеграцию, в том числе в области инвестиций», — заявил Железняк РИА Новости.