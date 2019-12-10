На рынке стройматериалов в Баку сгорело 2 га территории

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана распространило официальную информацию о пожаре на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Report, в сообщении отмечается, что пожар был потушен:

«По предварительным оценкам, 2 гектара от 5 гектаров общей площади рынка сгорело. Остальная часть рынка и прилегающие здания, в том числе жилые дома, были защищены от пожара.

По предварительной информации, пожар начался из-за возгорания электрических проводов в магазине по продаже кафеля и затем перекинулся на остальную территорию. Расследование продолжается».

| 2019-12-10T13:35:42+00:00 10 декабря 2019, 13:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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