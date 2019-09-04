На российском «Первом канале» стартует премьера фильма «Магомаев»

В новом осеннем сезоне российского «Первого канала» пройдет премьера художественного фильма «Магомаев», посвященного жизни и деятельности всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщает ТАСС.

В частности, в сериале режиссеры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов расскажут историю знакомства и любви Муслима Магомаева и оперной певицы Татьяны Синявской.

В роли М.Магомаева снялся российский актер Милош Бикович.

Роли также исполнили Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева и другие.

Супруга известного композитора и певца Тамара Синявская выступила в качестве консультанта на съемках сериала, которые проходили в Баку, Зеленограде и Москве.

| 2019-09-04T15:13:20+00:00 4 сентября 2019, 17:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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