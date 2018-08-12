На родине Маркса продано 100 тысяч банкнот с номиналом ноль евро

Выпущенные к 200-летию Карла Маркса» банкноты с номиналом ноль евро» стали хитом продаж. К настоящему моменту сбыто уже более 100 тысяч экземпляров сувенирной купюры с портретом немецкого философа, социолога и экономиста. Об этом сообщает в воскресенье, 12 августа, агентство dpa со ссылкой на компанию Trier Tourismus und Marketing, занимающейся распространением «нулевых» банкнот и другой сувенирной продукции родного города Маркса.

«Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом, — рассказывает управляющий Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберт Беккер (Hans-Albert Becker). — Никто не ожидал, что они будут так популярны». В общей сложности купюры разошлись уже по более чем 40 странам. Особенно охотно их приобретают в Азии. Только в Китай было отправлено от 25 до 30 тысяч штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам. Минимальный объем заказа — пять банкнот.

Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818 года, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа, ставшего одним из основателей коммунистической идеологии, отмечают здесь с большим размахом.

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