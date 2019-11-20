На реконструкцию автодорог, систем водоснабжения и канализации бакинских поселков выделено 6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации на территории Сабунчинского района города Баку».

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реализации новых инфраструктурных проектов на территории поселков Пиршаги, Забрат, Раманы и Маштаги Сабунчинского района города Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда президента страны выделено всего 6 млн манатов, в том числе на реконструкцию автодорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально — 3 млн манатов, реконструкцию систем водоснабжения и канализации Открытому акционерному обществу «Азерсу» первоначально — 3 млн манатов.

| 2019-11-20T18:09:11+00:00 20 ноября 2019, 20:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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