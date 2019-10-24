На ракетной базе в США нашли марихуану

ВВС США расследуют сообщения об обнаружении марихуаны на военной базе в штате Северная Дакота, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III (Минитмен-III), сообщает издание Task & Purpose.
Издание отмечает, что ранее в профильных социальных сетях появились сообщения о том, что один из военных на базе ВВС США «Майнот» (Minot Air Force Base) был пойман за курением марихуаны во время своей смены. Сообщалось, что в результате обыска в одном из помещений базы была обнаружена самокрутка с наркотиком.
Представитель военной базы «Майнот» ВВС Габриэль Кушинг подтвердил изданию, что руководство базы расследует «сообщения о подозрении на нелегальные наркотики на ее наземном объекте». Он отказался привести подробности, отметив до окончания расследования информация предоставляться не будет.
Как напоминает Task & Purpose, ранее в мае текущего года двое военных понесли административное наказание за распитие алкоголя на другой ракетной базе, где также размещены ракеты Minuteman, в штате Вайоминг.(РИА Новости)
| 2019-10-24T08:02:49+00:00 24 октября 2019, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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