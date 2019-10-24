На ракетной базе в США нашли марихуану

Издание отмечает, что ранее в профильных социальных сетях появились сообщения о том, что один из военных на базе ВВС США «Майнот» (Minot Air Force Base) был пойман за курением марихуаны во время своей смены. Сообщалось, что в результате обыска в одном из помещений базы была обнаружена самокрутка с наркотиком.