На ракетной базе в США нашли марихуану

ВВС США расследуют сообщения об обнаружении марихуаны на военной базе в штате Северная Дакота, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III (Минитмен-III), сообщает издание Task & Purpose.
Издание отмечает, что ранее в профильных социальных сетях появились сообщения о том, что один из военных на базе ВВС США «Майнот» (Minot Air Force Base) был пойман за курением марихуаны во время своей смены. Сообщалось, что в результате обыска в одном из помещений базы была обнаружена самокрутка с наркотиком.
Представитель военной базы «Майнот» ВВС Габриэль Кушинг подтвердил изданию, что руководство базы расследует «сообщения о подозрении на нелегальные наркотики на ее наземном объекте». Он отказался привести подробности, отметив до окончания расследования информация предоставляться не будет.
Как напоминает Task & Purpose, ранее в мае текущего года двое военных понесли административное наказание за распитие алкоголя на другой ракетной базе, где также размещены ракеты Minuteman, в штате Вайоминг.(РИА Новости)