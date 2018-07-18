«На пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы», — Тамар Чугошвили

На пути вступления в НАТО Грузия не пойдет ни на какие компромиссы, — об этом журналистам заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, комментируя заявления президента России Владимира Путина о возможном вступлении Грузии и Украины в НАТО.

«Здесь нет ничего нового. Ни для кого не секрет, что Россия не хочет видеть Грузию и Украину в НАТО. Всем известно, что Россия является главным противником нашего вступления в альянс. Я верю, что в противном случае мы бы уже состояли в НАТО.

Россия еще раз продемонстрировала свою позицию. Именно поэтому для нас важна поддержка наших партнеров и сохранение сильной и принципиальной позиции. Для противостояния вызовам безопасности, исходящим от России или кого-то еще, и в случае Грузии и в случае Украины лучшим средством является членство в НАТО», — заявила Чугошвили.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили также негативно отозвался о позиции Владимира Путина по вопросу расширения НАТО и включения в альянс Грузии и Украины.

В понедельник в интервью телеканалу Fox News Путин заявил, что Россия крайне отрицательно отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО и к включению в альянс Грузии и Украины. По словам Путина, расширение НАТО представляет прямую угрозу безопасности России.

«Этот ответ президента России является тем, что мы, к сожалению, уже давно слышим. Для меня это крайне неприятно, но подобная позиция президента России — не новость», — сказал во вторник Маргвелашвили на брифинге в Тбилиси.

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