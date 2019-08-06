На пути к Марсу астронавты могут лишится памяти

Длительная жизнь в космосе на пути к Марсу сделает экипаж корабля более подверженным приступам паники и амнезии из-за того, как космические лучи будут влиять на передачу сигналов в их мозге. Об этом пишут ученые, опубликовавшие результаты опытов на мышах в журнале eNeuro.

«Мы раскрыли очень серьезные изменения в поведении мышей и работе их мозга, возникшие через полгода их облучения реалистичными дозами нейтронов. Мы стали первыми, кому удалось показать, что реализация планов НАСА по путешествию к Марсу будет сопряжена с повышенным риском», — заявил Чарльз Лимоли (Charles Limoli) из университета Калифорнии в Ирвайне (США).

В последние годы медики активно изучают последствия длительного пребывания в космосе для организма человека. Большая часть таких исследований проводилась или на борту американских «шаттлов», или непосредственно на МКС, а также на борту ряда российских биоспутников. Ученым удалось раскрыть целый ряд угроз для здоровья будущих марсианских колонистов или исследователей дальнего космоса.

РИА Новости