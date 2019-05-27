На президентских выборах в Литве побеждает экономист Гитанас Науседа

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Согласно данным, Науседа получил 66,72% голосов, а его конкурент депутат сейма Ингрида Шимоните – 33,28%.
Ранее сообщалось, что явка во втором туре составила 53,4%, включая досрочно проголосовавших.
Как сообщает телеканал LRT, Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.
Экономист, бывший советник президента SEB Bank, Гитанас Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.