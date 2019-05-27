На президентских выборах в Литве побеждает экономист Гитанас Науседа

Как сообщает телеканал LRT , Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.

Экономист, бывший советник президента SEB Bank, Гитанас Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.