На повторных выборах мэра Стамбула оппозицию будет представлять вновь Имамоглу

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции вновь выдвигает на повторных выборах мэра Стамбула кандидатуру Экрема Имамоглу, победившего на выборах 31 марта, итоги которых были отменены ЦИК, заявил глава НРП Кемаль Кылычдароглу.

Накануне ЦИК Турции принял решение отменить итоги выборов мэра Стамбула, на которых победил Имамоглу, повторные выборы назначены на 23 июня.

«Экрем Имамоглу будет 23 июня кандидатом всех 16 миллионов стамбульцев. Мы пойдем на выборы. Это кандидат богатых и бедных, он единственный кандидат, который объединяет всех стамбульцев», — заявил Кылычадоглу, выступая на заседании парламентской партии НРП.

Он осудил ЦИК за его решение об отмене результатов выборов в Стамбуле.

«Мы хотим, чтобы ЦИК был честен и не замешан в незаконных действиях. Они пересчитали все голоса в 39 районах Стамбула. Не помогло. Выдали (Имамоглу) мандат мэра, потом отозвали его. Те семеро судей в ЦИК, которые приняли это решение, — это флюгеры. Они уничтожают право и справедливость. Миллионы людей проголосовали. Все члены ЦИК были там, наблюдатели от всех партий», — добавил лидер оппозиции.