На место Джона Болтона претендуют 10 человек

По меньшей мере 10 человек претендуют на должность помощника президента США по национальной безопасности после ухода в отставку Джона Болтона. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В числе претендентов на должность помощника в администрации Дональда Трампа телекомпания называет в первую очередь спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука. Он, по данным источников CNN, сам заинтересован в службе на этом посту и пользуется серьезным авторитетом в Белом доме. Конкуренцию ему может составить генерал-майор ВС США в отставке Рикки Уодделл, который ранее в течение года работал заместителем помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера. В тройку основных претендентов CNN включает также спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, кандидатура которого ранее рассматривалась в Белом доме на пост посла США в России.

По данным телекомпании, на должность помощника американского лидера по национальной безопасности также претендуют советник по нацбезопасности исполняющего обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни Роб Блэр, посол США в Германии Ричард Гренелл, посол США в Нидерландах Пит Хукстра, советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг, полковник в отставке ВС США Дуглас Макгрегор, генерал в отставке Джек Кин, а также руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Болтоне Фред Флитц. (ТАСС)

| 2019-09-11T08:11:02+00:00 11 сентября 2019, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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