На помойке возле жилых домов в Минске нашли ведро с радиоактивным ураном

На улице Сердича в Минске обнаружили ведро с радиоактивными веществами: ураном и уранилом. Оно стояло на площадке для мусорных контейнеров рядом с жилыми домами.

МЧС вызвал сотрудник ЖЭУ. Внутри ведра он нашел стеклянные и пластиковые банки и свертки с наклейкой «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» и знаком радиоактивности, пишет currenttime.tv.

Спасатели в защитных халатах провели замеры уровня радиации на помойке. Вблизи подозрительного ведра (на расстоянии метра) он был превышен в четыре раза, сообщила пресс-служба МЧС. Но уже в двух метрах излучение оказывалось в норме.

«Всего при обследовании места складирования мусора были обнаружены пять емкостей с порошкообразными веществами: уранил хлористый – 2 банки (по 1 кг), уранил азотнокислый – 1 банка (1 кг), уранил сернокислый – 1 банка (1 кг), уран трехкислый – 1 банка (1 кг)», – рассказали спасатели.

Банки в ведре на специальной машине отвезли в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны».

Милиция в тот же день выяснила, как радиоактивные вещества попали на мусорную площадку возле жилого дома. Они принадлежали пожилой сотруднице химического факультета одного из вузов Минска. В 2016 году в возрасте 77 лет женщина скончалась. 14 марта 2019 года в квартире покойной бабушки наводила порядок внучка, которая и вынесла неизвестные ей вещества как мусор.