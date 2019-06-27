На пляжах Шихово демонтировали шлагбаумы

Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку приступил к мониторингу пляжей столицы.

Как сообщает Report, сотрудники департамента сначала посетили пляж на Шихово.

На пляже они побывали в 9 разных местах отдыха, были демонтированы все двери и шлагбаумы, а также таблички с ценами. В то же время предпринимателей предупредили, что доступ к пляжным зонам бесплатный, и они могут брать деньги с граждан только за предоставленные услуги.

Отметим, что правила, предусматривающие бесплатный вход на пляжи, не касаются частных пляжей.

| 2019-06-27T16:07:53+00:00 27 июня 2019, 19:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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