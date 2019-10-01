На пересечении двух проспектов Баку изменен порядок движения автомобилей

На пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка изменен порядок движения автотранспорта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Так, транспортные средства, едущие по крайней полосе проспекта Зии Буниятова (в направлении Олимпийского стадиона), могут напрямую продолжать движение за счет дорожных развилок, созданных на пересечении с проспектом Ататюрка. Движение на развилке регулируется светофорами.

Преимущество новшества в том, что это позволит избежать пробок и заторов, возникающих на проспектах, обеспечит безопасность пешеходов, поможет повысить качество пассажироперевозок, а также сократит путь автомобилистам.