На пересадку органов умершего достаточно согласия одного человека

Уже целый год идет работа над законопроектом «О трансплантации человеческих органов и (или) тканей». Сначала мы имели в виду внесение дополнений и изменений в уже существующий закон. Затем выяснилось, что в закон нужно внести много изменений, поэтому решили подготовить проект нового закона.

Об этом oxu.az заявил заместитель председателя комитета Милли меджлиса Азербайджана по здравоохранению, руководитель рабочей группы по подготовке указанного законопроекта Муса Гулиев.

Он напомнил, что с принятия нынешнего закона прошло 20 лет:

«Действующий закон был принят в 1999 году, и за эти 20 лет возникли новые требования, новые подходы. Подготовив новый законопроект, мы направили его в соответствующие структуры, и, получив заключения, мы примем соответствующее решение».

Что касается споров относительно названия нового закона, то М.Гулиев отметил, что терминология играет здесь не главную роль:

«Как вы знаете, идут споры о тем, как правильно — «донорство органов» или «донорство органов и тканей». Я считаю, что это не принципиальный вопрос. Обе формулировки верны, как комитет по здравоохранению решит, так и будет».

Коснувшись вопроса о разрешении на пересадку органов умерших людей, руководитель комитета сказал, что этот вопрос уже нашел свое решение:

«Мы указали в законопроекте, что на пересадку органов умерших людей достаточно согласия одного из членов семьи или близких родственников покойного. Потому что невозможно получить согласие всех родственников.

Но в будущем нужно сделать так, чтобы каждый человек еще при жизни завещал свои органы. В таком случае согласие родственников уже не потребуется», — добавил М.Гулиев.