На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Биньямина Нетаньяху

Партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на состоявшихся во вторник в стране парламентских выборах после подсчета 3,5 млн голосов, что составляет порядка 55% от зарегистрированных в Израиле 6,3 млн избирателей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, сообщает ТАСС.

Так, по данным ЦИК, из 3 465 875 посчитанных на настоящий момент голосов 931 761 голос, или 27,07%, были отданы за «Ликуд», а 893 254, или 25,96%, — за центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые», назван по цветам израильского флага) бывшего главы Генштаба Бени Ганца. По данным государственной радиостанции Kan, после подсчета двух третей от поданных голосов партия «Ликуд» может рассчитывать на 38 из 120 мест в Кнессете (парламенте Израиля) 21-го созыва, а ее ближайший конкурент «Кахоль-Лаван» — на 36 депутатских кресел.

По итогам парламентских выборов президент Государства Израиль Реувен Ривлин после консультаций с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит, как ожидается, уже на следующей неделе одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 42 дня на формирование правительства, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату.