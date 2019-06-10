На острове Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по вулканологии.
По данным агентства, в воскресенье вулкан выбросил столб пепла высотой семь километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на 3,5 километра к юго-востоку и на три километра к югу от кратера.
Как сообщил официальный представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Сутопо Пурво Нугрохо, людей, проживающих около склона вулкана, призвали надеть маски, когда пепел стал оседать на землю.
Как сообщает издание Jakarta Post, в воскресенье тысячи туристов покинули город Берастаги в округе Каро провинции Северная Суматра, который располагается приблизительно в 23 километрах от вулкана.(РИА Новости)
| 2019-06-10T15:31:32+00:00 10 июня 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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