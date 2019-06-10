На острове Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по вулканологии.
По данным агентства, в воскресенье вулкан выбросил столб пепла высотой семь километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на 3,5 километра к юго-востоку и на три километра к югу от кратера.
Как сообщил официальный представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Сутопо Пурво Нугрохо, людей, проживающих около склона вулкана, призвали надеть маски, когда пепел стал оседать на землю.
Как сообщает издание Jakarta Post, в воскресенье тысячи туристов покинули город Берастаги в округе Каро провинции Северная Суматра, который располагается приблизительно в 23 километрах от вулкана.(РИА Новости)