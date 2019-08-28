На острове Стромболи произошло извержение вулкана

Новое извержение вулкана Стромболи на одноименном острове у юго-восточных берегов Сицилии произошло в среду. Как сообщает агентство ANSA, в результате извержения никто не пострадал, оно не привело к материальному ущербу.

Как напоминают специалисты Национального института геофизики и вулканологии, предыдущий раз Стромболи извергался 3 июля. Тогда погиб турист.

Стромболи — действующий вулкан, расположен на одноименном острове, входящем в архипелаг Липарских островов. Итальянский режиссер Роберто Росселлини (1906-1977) снимал на Стромболи фильм «Стромболи, земля Божья» (Stromboli, terra di Dio, 1950).(ТАСС)

| 2019-08-28T16:26:58+00:00 28 августа 2019, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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