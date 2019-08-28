На острове Стромболи произошло извержение вулкана

Новое извержение вулкана Стромболи на одноименном острове у юго-восточных берегов Сицилии произошло в среду. Как сообщает агентство ANSA, в результате извержения никто не пострадал, оно не привело к материальному ущербу.

Как напоминают специалисты Национального института геофизики и вулканологии, предыдущий раз Стромболи извергался 3 июля. Тогда погиб турист.

Стромболи — действующий вулкан, расположен на одноименном острове, входящем в архипелаг Липарских островов. Итальянский режиссер Роберто Росселлини (1906-1977) снимал на Стромболи фильм «Стромболи, земля Божья» (Stromboli, terra di Dio, 1950).(ТАСС)