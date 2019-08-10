На нескольких станциях метро сдано в эксплуатацию новое вентиляционное оборудование

Завершился процесс замены вентиляторов на станциях «Гара Гараев» и «Мемар Аджеми» («зеленая линия») Бакинского метрополитена, сообщили Trend в субботу в пресс-службе ЗАО.

Согласно информации, на этих станциях в начале июня были введены в эксплуатацию два новых вентилятора. Мощность электродвигателя этих вентиляторов типа «VOM24R», произведенных российским машиностроительным заводом «Вентпром», составляет 75 кВт, производительность — 60-65 м3/сек.

Добавим, что в настоящее время ведутся масштабные работы по обновлению кабельной сети метрополитена за счет волоконно-оптического кабеля, в том числе в системе вентиляции.