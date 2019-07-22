На некоторых дорогах Баку вводится ограничение на движение грузовых автомобилей

На улицах и проспектах, где будут проходить мероприятия в связи с XV летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем, до 28 июля вводится ограничение на движение грузовых автомобилей и меняется направление движения.

Об этом заявил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вагиф Асадов.

«На территориях, где проходит это торжественное международное мероприятие, с целью обеспечения безопасности и устранения возникновения плотности движения в Баку водителям, владельцам грузовых автомобилей и перевозчикам рекомендуется временно, до 28 июля, не пользоваться грузовыми автомобилями в направлении центра города.

Так, вводится ограничение на движение грузовых автомобилей от Международного автовокзального комплекса на Хырдаланском круге, Локбатанского круга в направлении центра города, а также меняется направление движения», — сказал В.Асадов.

Водителям, владельцам грузовых автомобилей и перевозчикам рекомендуется двигаться по альтернативным вариантам.(report)

| 2019-07-22T12:46:13+00:00 22 июля 2019, 15:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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