На некоторых дорогах Баку вводится ограничение на движение грузовых автомобилей

На улицах и проспектах, где будут проходить мероприятия в связи с XV летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем, до 28 июля вводится ограничение на движение грузовых автомобилей и меняется направление движения.

Об этом заявил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вагиф Асадов.

«На территориях, где проходит это торжественное международное мероприятие, с целью обеспечения безопасности и устранения возникновения плотности движения в Баку водителям, владельцам грузовых автомобилей и перевозчикам рекомендуется временно, до 28 июля, не пользоваться грузовыми автомобилями в направлении центра города.

Так, вводится ограничение на движение грузовых автомобилей от Международного автовокзального комплекса на Хырдаланском круге, Локбатанского круга в направлении центра города, а также меняется направление движения», — сказал В.Асадов.

Водителям, владельцам грузовых автомобилей и перевозчикам рекомендуется двигаться по альтернативным вариантам.(report)