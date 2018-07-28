На небоскребе в Китае построили водопад

Водопад высотой 108 метров оборудовали на одном из небоскребов в китайском городе Гуйян.

Само здание имеет в высоту 121 метр, и таким образом, фонтан стал одним из самых высоких искусственных водопадов в мире и самым большим рукотворным водопадом в черте города, передает Ren.TV.

Водопад задуман как туристическая достопримечательность, он появился на здании в деловом районе города. При этом он уже привлек к себе массу внимания и вызвал противоречивые отзывы.

Так, вскоре после запуска водопада часть местных жителей сообщили СМИ о катастрофической утечке воды.

Также вызывает вопросы информация о том, что каждый час использования водопада стоит 118 долларов.

Впрочем, владельцы здания поспешили успокоить граждан, рассказав, что при работе водопада используется переработанная дождевая вода, а сам водопад работает не круглосуточно, а запускается лишь в особых случаях.

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