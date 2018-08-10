На Монблане нашли тела трех пропавших итальянских альпинистов

«В пятницу обнаружены три тела, операцию проводили французы со стороны города Шамани», — заявил собеседник агентства.Команда опытных альпинистов — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь. Группа из десяти человек, в числе которых шесть итальянских спасателей, в сопровождении вертолета и дрона, была задействована в поисках пропавших. Тело одного из альпинистов, 31-летнего Луки Ломбардини, было найдено в пятницу утром. Он совершал восхождение со своими девушкой и братом, чтобы тем самым отметить свой день рождения. Предположительно, группа отклонилась от маршрута. Тело Ломбардини обнаружено в ущелье на глубине 250 метров.

Это далеко не первый случай гибели альпинистов за летний период. В начале августа сообщалось о гибели на Монблане трех экстремалов.

Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4808 метров. Монблан является центром альпинизма, первое упоминание о восхождении на гору датировано 1786 годом.