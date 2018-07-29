На мировой рынок с кинзой — в Грузии нашли источник валюты

Азербайджан же все еще сидит на нефтяной «игле».

Во втором квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличила добычу нефти на 3,6%, до 1,9 млн. тонн по сравнению с первым кварталом. Об этом говорится в отчете SOCAR, обнародованном на днях. За указанный период добыча газа выросла на 5,29%, до 1,66 млрд. кубометров.

За шесть месяцев этого года добыча по SOCAR составила 3,7 млн. тонн нефти и 3,2 млрд. кубометров газа. В целом по стране за этот период было добыто 19,38 млн. тонн нефти и 14,36 млрд. кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост добычи нефти составил 1,2%, газа — 3,1%.

За январь-июнь 2018 года пробурено около 80 тыс. метров скважин, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 8,4% больше. Более 39 тыс. метров буровых работ приходится на II квартал 2018 года.

Правительство страны прогнозирует добычу нефти в 2018 году на уровне 37 млн. 534,8 тыс. тонн, газа — 30 млрд. 498,3 млн. кубометров.

Положительной динамике в этой сфере в значительной степени способствует ситуация на мировом нефтяном рынке, регулярный рост цен на сырье. Азербайджанская нефть, относящаяся к эталонным маркам, более востребована и продается дороже. Скажем, 28 июля стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,11 доллара, составив 76,18 доллара/баррель.

Согласно официальным данным, за нынешнее первое полугодие внешнеторговый оборот страны вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%, составив 13,3 млрд. долларов. Более 80% структуры экспорта составляет нефть, нефтепродукты, природный газ, а вот ненефтяная продукция едва достигает 13%. Наиболее быстрыми темпами увеличивается экспорт хлопка-сырца.

Пока хвастаться объемом и структурой поставок аграрной продукции за рубеж Азербайджану особо не приходится. При этом основным рынком реализации овощей и фруктов по-прежнему остаются Россия, Украина, что не характеризует высокий статус нашей страны на европейском рынке.

По мнению местных экспертов, экспортные рынки у Азербайджана ограничены, равно как ограничен состав конкурентоспособной сельхозпродукции. Отечественный чай, как и томаты, картофель, сухофрукты не котируются на Западе. Для этого нужно применять современные технологии и стандарты выращивания сельхозкультур, в меру использовать удобрения и химикаты. Не секрет, что из-за химического состава нередко азербайджанские томаты, огурцы, арбузы «бракуются» на российской границе.

На сегодня азербайджанская аграрная продукция не нашла свою нишу на мировом потребительском рынке и не может конкурировать с зарубежными компаниями по многим позициям, хотя потенциал для этого имеется. Но, похоже, отечественные фермеры особо не заинтересованы в этом. Причины этого явления требуют серьезного анализа и отдельной статьи на эту тему.

Лучше обратимся к опыту соседей. Грузия решила экспортировать не только мандарины, лимоны, вино, но и зелень.

«Грузия располагает идеальным климатом для производства большого разнообразия кухонных трав – укропа, мяты, кинзы, тархуна и петрушки – а также давними традициями их выращивания. Но пока экспорт свежей зелени из этой страны был ориентирован лишь на Россию. Эксперты полагают, что у Грузии есть возможность выйти на мировой рынок», — говорится в материале Центра новостей ООН.

Этот вопрос обсуждался на международной конференции, организованной Европейским банком реконструкции и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Конференция прошла совсем недавно в Кутаиси, где проживают более 1000 производителей кулинарной зелени. Участники встречи отмечали, что в последние годы стремительно растет спрос на специи, травы и приправы и у Грузии есть возможность заработать на этом. Но для этого требуются серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, включая строительство современных теплиц и грузового терминала в международном аэропорту города.

Эксперты отмечают, что при экспорте зелени в страны СНГ грузинские производители получают лишь 10% от продажной цены, а оставшаяся доля идет в основном розничным торговцам и посредникам. Их же европейские коллеги получают от 25 до 30%.

Грузинская свежая кухонная зелень может найти отличные рынки сбыта в ЕС, на Ближнем Востоке и, возможно, даже в Северной Америке

Однако пока Грузия не может доставить свою продукцию на рынки ЕС, насчитывающие около 500 миллионов потребителей, из-за высоких транспортных расходов. Их можно снизить при условии открытия нового терминала аэропорта. К тому же грузинские фермеры должны перейти на современные технологии производства и переработки продукции.

«При наличии инвестиций, модернизации и диверсификации зелень Грузии имеет прекрасные перспективы», – считает экономист ФАО в области сельского хозяйства Андрий Ярмак. — Я уверен в том, что грузинская свежая кухонная зелень может найти отличные рынки сбыта в ЕС, на Ближнем Востоке и, возможно, даже в Северной Америке».

Думается, стоит подумать над этим фактом, тем более, что столовая зелень растет и в Азербайджане.

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