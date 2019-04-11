На международном мероприятии в Катаре пресечена очередная армянская провокация

Азербайджанская делегация, в состав которой вошли депутаты Милли Меджлиса (парламента) Шахин Исмайлов, Кямран Байрамов и Сона Алиева, с 6 по 10 апреля приняла участие в 140-ой Ассамблее Межпарламентского союза в Дохе.

Как сообщает пресс-служба парламента, в мероприятии приняли участие более 2200 представителей из более 150 стран. В этом году основным вопросом повестки стала тема «Парламенты как платформа для повышения уровня образования во имя мира, безопасности и верховенства закона».

Шахин Исмайлов выступил на Форуме молодых парламентариев Ассамблеи и подробно рассказал о проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева политике в сфере молодежи, а также отметил проведение в прошлом году V Глобальной конференции молодых парламентариев в Баку. Во время Форума в Катаре азербайджанской стороне была выражена признательность за организацию указанной конференции на высоком уровне.

Во время заседания Постоянного комитета по миру и международной безопасности Ассамблеи на обсуждение был вынесен проект резолюции «Недопустимость использования наемников как средства, подрывающего мир и нарушающего права человека». Были обсуждены более 120 предложений, представленных 20 государствами по этому документу, подготовленному содокладчиками Халид Аль-Баккаром и Борисом Тарасюком.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов рассказал о сути изменений, предложенных от имени азербайджанской делегации к проекту резолюции, и подробно рассказал участникам Форума о действующих в Азербайджане в этой сфере законодательных актах и принимаемых мерах. Изменения были вынесены на голосование и, несмотря на протесты армянской стороны, были единогласно приняты.

Сообщается, что армянская делегация на ассамблее выдвинула девять предложений, предусматривающих вычеркивание из текста законопроекта фразы «территориальная целостность» и добавление слов «право на самоопределение народов». Во время обсуждения этих предложений азербайджанская делегация выразила решительный протест и обосновала это тем, что эти предложения недопустимы и не поддаются никакой логике, настояла на их отклонении. В результате голосования выдвинутые армянскими депутатами предложения не были приняты. Наоборот, было сочтено целесообразным добавить слова «территориальная целостность» в проект резолюции.

В работе Ассамблеи вместе с делегацией Милли Меджлиса также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмайлов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.