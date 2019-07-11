На международном форуме в Батуми были представлены инвестиционные возможности Азербайджана

Инвестиционные возможности Азербайджана представлены на Первом инвестиционном форуме по «Восточному партнерству» в Батуми.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках мероприятия организован уголок Азербайджана, где продемонстрированы различные материалы по бизнес-среде в стране, инвестиционным возможностям и инвестпроектам.

Наряду с представителями стран-участниц программы, интерес к уголку, где представлена информация об Азербайджане, проявили бизнесмены из стран ЕС.

Посетители получили подробную информацию об Азербайджанской инвестиционной компании и Сумгайытском химико-промышленном парке.

| 2019-07-11T15:55:44+00:00 11 июля 2019, 18:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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