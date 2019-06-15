На международной олимпиаде по информатике Азербайджан будет представлен двумя командами

Стали известны имена представителей Азербайджана на международной олимпиаде по информатике (IOI), которая пройдет с 4 по 11 августа 2019 года.

Как передает в субботу Trend, Азербайджан на этом состязании будет представлен двумя командами.

Членами первой команды являются учащиеся лицея с углубленным изучением физики, математики и информатики при министерстве образования Абуталыб Намазов, Мурад Эйнизаде, Ибрагим Тагизаде, учащийся лицея имени академика Зарифы Алиевой при министерстве образования Фархад Азимов. Членами второй команды являются ученица лицея с углубленным изучением физики, математики и информатики Фатима Омарова, учащийся школы «Дунья» при Университете «Хазар» Азиз Гусейнов, учащийся лицея имени академика Зарифы Алиевой Гусейн Гаджиев и учащийся средней школы № 269 города Баку Амин Джалилов.

Отметим, что для определения членов команд, которые будут представлять страну на этих состязаниях были проведены два экзамена. В них приняли участие учащиеся, победившие в республиканской олимпиаде по информатике.