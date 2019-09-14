На место помощника Трампа по нацбезопасности рассматривается Роберт О’Брайен

Президент США Дональд Трамп в рамках поиска кандидатов на место нового помощника по национальной безопасности в пятницу беседовал со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О’Брайеном. Как передает ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По ее информации, в Вашингтоне О’Брайена считают «безопасным выбором», учитывая его хорошие отношения с коллегами как в Госдепартаменте, так и в Пентагоне. «Обходительные манеры» О’Брайена, по мнению должностных лиц, будут контрастировать с поведением Джона Болтона, ранее занимавшего пост советника Трампа по нацбезопасности. «В Белом доме хотят иметь командного игрока», — заявил один из источников The Washington Post.

Как отмечает газета, кандидатуру О’Брайена одобряет госсекретарь США Майкл Помпео. Его поддержкой в этом вопросе также пользуются помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Однако, относительно кандидатуры последнего в Вашингтоне, по данным издания, возникли разногласия — некоторые официальные лица в ходе обсуждений подвергли сомнению его лояльность по отношению к Трампу. При этом в ходе недавней встречи с президентом на сторону Хука встал старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

В числе других претендентов на место Болтона The Washington Post называет советника вице-президента США Майкла Пенса по нацбезопасности Кита Келлогга, спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.