«На месте Мхитаряна приехала бы в Баку»

«В Баку все добродушные. Если просишь помощи, сразу же помогают».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил армянский гимнаст Гарсеван Джанасян, который выступает в составе сборной России на проходящем в Баку чемпионе Европы по аэробике.

Гимнаст, участвующий в соревновании с сестрой Духик Джанасян, поделился впечатлениями о Баку: «В Баку нас все устраивает. Безопасность здесь на высоком уровне. Мы гуляли по Баку, здесь очень красиво и мы могли гулять совершенно свободно».

Его сестра Духик Джанасян также положительно отозвалась о Баку: «Здесь все супер — азербайджанские блюда, условия проживания, доброе отношение, солнечный Баку, добродушные люди, которые во всем нам помогают».

Г.Джанасян также прокомментировал отказ армянского футболиста английского «Арсенала» Генриха Мхитаряна приехать в Баку на финальную игру Лиги Европы УЕФА против «Челси» и сказал, что люди разные: «Азербайджан совершенно безопасная страна, поэтому мы здесь».

Д.Джанасян же добавила, что на месте Мхитаряна приехала бы в Баку и была бы рядом с командой, поддерживала ее.

| 2019-05-24T17:42:31+00:00 24 мая 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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