На месте крушения Boeing в Индонезии найдены 24 тела

На месте крушения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8 обнаружены тела 24 человек, пишет газета Tempo.

По данным издания, поисковая операция проводится у побережья округа Караванг индонезийской провинции Западная Ява.

В ходе поисков также обнаружены обломки самолета.

Напомним, что накануне в Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing 737 MAX 8. Самолет рухнул через 13 минут после взлета.

На борту лайнера, выполнявшего рейс по маршруту Джакарта-Панкал-Пинанг, находились 181 пассажир и семь членов экипажа.

51 просмотров