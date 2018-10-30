На месте крушения Boeing в Индонезии найдены 24 тела

На месте крушения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8 обнаружены тела 24 человек, пишет газета Tempo.

По данным издания, поисковая операция проводится у побережья округа Караванг индонезийской провинции Западная Ява.
В ходе поисков также обнаружены обломки самолета.

Напомним, что накануне в Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing 737 MAX 8. Самолет рухнул через 13 минут после взлета.
На борту лайнера, выполнявшего рейс по маршруту Джакарта-Панкал-Пинанг, находились 181 пассажир и семь членов экипажа.

 

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| 2018-10-30T13:02:57+00:00 30 октября 2018, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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