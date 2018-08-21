На матч Азербайджан-Косово можно попасть за 1 манат

Поступили в продажу билеты на первый матч Лиги Наций между сборными Азербайджана и Косово по футболу в Баку.

В зависимости от сектора билеты стоят 1 до 5 манатов, на VIP-места – 10 манатов. Билеты можно приобрести в Службе ASAN, в ТЦ «28 Mall» и «Gənclik Mall», а также в точках продаж в центре столицы.

Приобретая билеты на матч Азербайджан-Косово, можно получит 50-процентную скидку на билеты на матчи Азербайджан-Мальта (14 октября) и Азербайджан-Фареры (17 ноября).

Напомним, что матч Азербайджан-Косово пройдет 7 сентября на Олимпийском стадионе Баку и начнется в 20:00. (АФФА)

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