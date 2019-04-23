На Марсе зафиксировано землетрясение

Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES.

В сообщении на сайте агентства сообщается, что 6 апреля сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.

Американский посадочный аппарат InSight был запущен с Земли в мае 2018 года и в ноябре сел на поверхность Марса. В декабре французский сейсмометр SEIS с помощью манипулятора был установлен на марсианскую поверхность в 1,6 метра от посадочного аппарата.