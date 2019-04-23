На Марсе зафиксировано землетрясение

Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES.

В сообщении на сайте агентства сообщается, что 6 апреля сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.

Американский посадочный аппарат InSight был запущен с Земли в мае 2018 года и в ноябре сел на поверхность Марса. В декабре французский сейсмометр SEIS с помощью манипулятора был установлен на марсианскую поверхность в 1,6 метра от посадочного аппарата.

| 2019-04-23T22:31:55+00:00 24 апреля 2019, 01:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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