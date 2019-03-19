На Манхэттене неизвестный расстрелял людей на улице

Неизвестный в маске открыл огонь по людям на улице Нью-Йорка на Манхэттене. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает NBC New York.

Отмечается, что ранения получили два 18-летних и один 23-летний человек. Один из пострадавших получил пулевое ранение в спину, двое других — в ноги. Их состояние в настоящее время не вызывает опасений, отметили правоохранители.

В настоящий момент неизвестно, почему нападавший решил стрелять именно по этим людям. В полиции предположили, что нападение связано с бандитскими разборками.

| 2019-03-19T11:00:45+00:00 19 марта 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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