На Манхэттене неизвестный расстрелял людей на улице

Неизвестный в маске открыл огонь по людям на улице Нью-Йорка на Манхэттене. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает NBC New York.

Отмечается, что ранения получили два 18-летних и один 23-летний человек. Один из пострадавших получил пулевое ранение в спину, двое других — в ноги. Их состояние в настоящее время не вызывает опасений, отметили правоохранители.

В настоящий момент неизвестно, почему нападавший решил стрелять именно по этим людям. В полиции предположили, что нападение связано с бандитскими разборками.